Мясников заступился за вакцину Pfizer

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал упрёки в сторону вакцины от коронавируса Pfizer «высосанными из пальца» и подчеркнул, что подобные заявления только на руку антипрививочникам. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Pfizer доверять можно, и неважно, как она создана. Важно, что сотни миллионов людей ей привились, сотни тысяч жизней ей спасены, она работает. А практика — критерий истинности, как сказал Конфуций, — заверил Мясников.

Он отметил, что любая порочащая Pfizer информация будет «бить по имиджу» всех вакцин, а значит — сыграет на руку антипрививочникам.

Врач предположил, что противники вакцинации будут «цепляться на ровном месте», чтобы «всё это обругать», причём не только в России, но и за рубежом. Мясников также назвал Pfizer колоссальным открытием, которое положило начало созданию нового класса лекарств.

Если векторные вакцины сделаны на давно известной платформе, то это — абсолютно уникальное новое научное открытие и прорыв в медицине, — резюмировал он.

Ранее в США одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет препаратами Pfizer. Детей будут прививать педиатрическим вариантом вакцины, рекомендованным Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.