Мясников по приказу разделся в телеэфире и залез в снег

https://static.news.ru/photo/de099e80-790b-11eb-8047-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников показал, как нужно закаляться с помощью снега. В эфире телеканала «Россия 1» он скинул с себя одежду и погрузился в снег, принесённый в студию в квадратной ёмкости.

Правда, признал эксперт, сделать это на глазах у телезрителей была не его идея. Однако, отметил медик, он обещал показать основы закаливания, так как может «не только языком молоть».

Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: «Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать». Ну, я привык, — сказал теледоктор.

Мясников назвал процедуру «огромным наслаждением». По его словам, холодная вода приносит человеку больше удовольствия, чем тёплая.

В конце процедуры врач поиронизировал над тем, что зрители могут подумать, что он сошёл с ума.

Ранее Мясников обнародовал в Интернете видео, на котором в одних плавках растирается снегом, а также призвал россиян следовать его примеру для укрепления иммунитета. Кроме того, он предостерёг людей от желания кутаться в холода: если человек выйдет на прогулку, надев больше двух-трёх слоёв одежды, то он вспотеет, разденется и простудится. Чаще всего такие обморожения случаются при температуре воздуха ноль градусов, писал NEWS.ru.