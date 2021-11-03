Мясников высказался о вакцинации детей от COVID

Российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о вакцинации детей от коронавируса. Он отметил, что дискуссии по данному вопросу ведутся во всём мире. Об этом специалист написал в своём Telegram-канале.

С одной стороны дети тяжело болеют ковидом в ничтожно малом проценте случаев. <...> С другой стороны, в тех же США на 46 миллионов заболевших два миллиона — дети. И 8,3 тысячи из них было госпитализировано, — написал медик.

Он добавил, что так до сих пор и не ясно, являются ли бессимптомно заболевшие дети переносчиками вируса. Показания к вакцинации несовершеннолетних, по словам Мясникова, такие же, как и к вакцинации взрослых. В частности, прививать стоит только тех, для кого сделать прививку будет безопаснее, нежели заболеть коронавирусом. Речь идёт о хронических больных.

Тем не менее врач отметил, что отношение к вакцинации и так раскололо общество на два лагеря. По его словам, ситуация начала стабилизироваться совсем недавно.

Решение активно продвигать массовую вакцинацию детей взорвёт ситуацию! Какие там дети? На волне сопротивления общие усилия по вакцинации провалятся полностью! — предупредил специалист.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом во всём мире связан с распространённым заблуждением вакцинированных. Люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения коронавирусом.