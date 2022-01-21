Мясников: вирусный гепатит повышает риск развития рака печени

Вирусный гепатит — заболевание, которое повышает риск развития рака печени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, гепатит С «передаётся с кровью» — во время операций, при манипуляциях стоматологов и даже при переливании крови. Гепатит B чаще передаётся при половых контактах.

Путь тут простой: хронический гепатит — цирроз — и переход в рак... У вас много татуировок — вы должны пойти сдать анализы. Вы не знаете, были ли вы привиты от гепатита B, — вы должны пойти определить, — заявил он.

Мясников также отметил, что риск заболеть раком печени может быть связан с годом рождения. В частности, он высок у тех, кто родился между 1945 и 1965 годами. Врач объяснил это тем, что именно в этот период был зафиксирован пик заболеваемости гепатитом C.

Ранее Мясников посоветовал россиянам контролировать сон, поскольку он является дополнительным фактором риска. В частности, диабет может провоцировать как пересыпание, так и недосып. Кроме того, по его словам, необходимо медленно пережёвывать пищу, отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D.

Ранее Мясников рассказал, что несколько чашек кофе в день помогают при болезнях печени и сердечных недугах. Он опроверг слухи, что напиток повышает давление у гипертоников, при условии, что человек пьёт его не впервые.