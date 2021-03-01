Мясников сообщил о смертельной опасности популярных препаратов

https://static.news.ru/photo/448a6d18-7b43-11eb-a4bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приём нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимаются в качестве обезболивающих, может грозить смертельной опасностью. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал доктор и ведущий Александр Мясников.

По его словам, особенно негативное воздействие нестероидные противовоспалительные препараты оказывают на желудок. Если принимать указанные лекарства бесконтрольно, может развиться язва. Также это чревато внутренним кровотечением.

Как рассказал Мясников, в его личной врачебной практике был такой случай. 40-летний пациент принимал до семи таких лекарств в день, пытаясь заглушить боли в ноге. В итоге у него развилась язва. Пациент умер по дороге в реанимацию.

Такие препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов и запрещены для пожилых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Любая таблетка может принести вред, — заметил доктор.

Мясников добавил, что лекарство и яд отличаются только дозировкой.

Как ранее передавал NEWS.ru, семейный доктор Татьяна Романенко заявила, что всегда под рукой у человека должны быть препараты для экстренной помощи, особенно если имеются хронические заболевания.