Мясников сообщил о признаках опасной головной боли

Признак опасной головной боли — это ощущение того, что голова будто разрывается изнутри. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Боль, которая усиливается при кашле, при перемене положения тела, может говорить об аневризме сосудов головного мозга. От этого можно умереть, — поделился Мясников.

Кроме того, в большинстве случаев при головной боли люди сталкиваются с остеохондрозом. Это примерно треть всех острых болевых синдромов. Оставшаяся часть случаев — мигрень. Ей страдает около 10% всего населения планеты.

Также мигрень может продолжаться от четырёх часов до трёх суток. При этом головные боли могут сопровождаться тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам.

Ранее Мясников развенчал популярный миф о здоровье женщин. На самом деле представительницам прекрасного пола силовые упражнения не только не запрещены, но и показаны для профилактики остеопороза. При этом нагрузки нужно равномерно распределять.