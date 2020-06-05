Мясников счёл масочный режим дешёвой мерой «неясной эффективности»

https://static.news.ru/photo/33e69d6e-a714-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал промежуточные выводы о ситуации с коронавирусом и борьбе с ним.

По словам доктора, уже точно доказано, что вирус чрезвычайно заразен и распространяется практически здоровыми людьми через чихание, кашель и дыхание. Остальные пути передачи пока не доказаны. Коронавирус также чаще распространяется среди афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов, в большей степени заражает мужчин и практически не затрагивает детей.

Мясников также отметил трёхмесячный цикл жизни COVID-19 и высокую заболеваемость среди людей старше 65 лет, а также у лиц с ожирением, диабетом, онкологией, заболеваниями почек и сердца. В то же время теледоктор подчеркнул, что имеющаяся статистика является предварительной и не может служить основой для каких-либо выводов, пишет RNS.

Отмечая меры борьбы с коронавирусом Мясников заявил, что масочный режим — это простая и дешёвая мера «неясной эффективности», которую можно назвать мерой «скорее коллективной защиты». То же касается и перчаток. Они нужны для защиты кожи рук от частого мытья, поэтому их необходимо часто обрабатывать или выкидывать.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников предупредил о негативных последствиях дезинфекции подъездов жилых домов в условиях коронавируса. Он отметил, что из-за постоянной санобработки у бактерий может выработаться устойчивость к антисептикам и это приведёт к вспышке различных заболеваний.

Он также напомнил, что укреплению здоровья способствуют чистый воздух, солнце, движение и отсутствие лишнего веса.