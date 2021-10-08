Мясников развеял мифы о гипертонии

Гипертонией страдают около 40% населения России. Самым главным мифом об этом заболевании является то, что его якобы можно вылечить. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире передачи «О самом главном».

Он отметил, что ошибочным является утверждение о необходимости время от времени менять лекарства от гипертонии во избежание привыкания. Врач пояснил, что если назначенная схема лечения эффективна, следует её придерживаться. Принимать лекарства необходимо регулярно, а не только в случаях, когда давление повышено.

Мясников отметил, что к мифам относятся запреты на посещение бани и употребление кофе при гипертонии. При этом он уточнил, что в случае с последним надо придерживаться установленных врачом норм.

Доктор также указал , что является мифом и некое «рабочее» повышенное давление. Для отдельных людей таких норм не существует, они определяются только для популяции. В каждом же отдельном случае специалист решает, при каком давлении человеку необходимы лекарства.

Ранее Мясников рассказал, что препараты от гипертонии могут не оказывать должного эффекта, если выбрана неподходящая доза, их комбинация или время приёма. Он также отметил, что нередко специалисты лечат не саму болезнь, а её симптомы.

Чтобы снизить возможные риски гипертонии, Мясников порекомендовал регулярно проходить медосмотр, отказываться от курения и употребления алкоголя, а также следить за питанием и уровнем потребляемой соли.