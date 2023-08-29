Мясников развеял миф о пользе оливкового масла Мясников: оливковое масло не помогает очистить печень

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оливковое масло не помогает очистить печень, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Кроме того, он отметил, что такое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые имеют провоспалительный эффект, увеличивающий риски артритов и ухудшающий течение ревматоидного артрита.

Мы не можем почистить печень, мы можем ей не вредить, — сказал Мясников.

Врач добавил, что полиненасыщенные кислоты также имеют и положительный эффект: они полезны для сердца и уменьшают риски диабета.

Ранее Мясников заявил, что интерферон и некоторые антидепрессанты относятся к лекарствам, которые могут провоцировать депрессию. По его словам, некоторые из них вызывают угнетение настроения и суицидальные мысли.

До этого он сообщил, что схваткообразные боли в голенях, так называемый синдром беспокойных ног, могут являться наследственным расстройством. Мясников отметил, что часто врачам не удается связать имеющуюся симптоматику с возможными причинами синдрома. Также врач выделил те самые причины, которые могут активизировать синдром. К судорогам в ногах может приводить долгое сидение в неудобной позиции, плоскостопие, нарушение водно-электролитного баланса, нехватка магния и железа, остеохондроз, диабет, а также чрезмерное употребление кофе, алкоголя и сигарет.