Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса

https://static.news.ru/photo/dc294d5c-972c-11ea-8201-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, преувеличена. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее издание The Guardian сообщило , что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, получивший именование В1525. По данным исследователей из Эдинбургского университета, на чью работу ссылается издание, этот штамм обладает потенциально тревожным набором мутаций, которые, предположительно, делают его более устойчивым к антителам.

По мнению Мясникова, новая мутация — вещь не уникальная. Врач утверждает, что они появляются «одна за другой» и за ними «не успеваете следить».

Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растёт. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше, — сказал медик в эфире НСН.

Александр Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность так же происходит оттуда.

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