Мясников развенчал популярный миф о здоровье женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о женском здоровье. В эфире телеканала «Россия 1» специалист рассказал, что на самом деле представительницам прекрасного пола силовые упражнения не только не запрещены, но и показаны для профилактики остеопороза.

Как раз женщинам нужны [силовые упражнения], потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо, — сказал медик.

Он также уточнил, что нагрузки нужно равномерно распределять. Лучше всего сочетать упражнения аэробные, на растяжку, на баланс и силовые нагрузки. Медик посоветовал сделать физические упражнения частью повседневной жизни и напомнил о важности спорта для здоровья не только женщин, но и мужчин.

Ранее Мясников развеял миф, что в результате вакцинации от коронавируса может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител.