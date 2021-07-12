Мясников развенчал мифы о работе сердца при сне и во время инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал некоторые мифы, связанные со здоровьем. Он заявил, что привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца, а при подозрении на инфаркт не следует быстро и сильно кашлять. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, реальную опасность при работе сердца представляют такие факторы, как высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки. Привычка же спать на левом боку не оказывает никакого влияния на работу сердца.

На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом, — пояснил медик.

Он также напомнил и о другом распространённом мифе — необходимости быстро и сильно кашлять при подозрении на инфаркт. По его словам, в этом случае следует прежде всего позвонить в скорую помощь и до приезда врачей уложить или перевести больного в положение сидя, обеспечив ему свободный доступ кислорода. Ему также следует дать препарат, разжижающий кровь.

Ранее Мясников рассказал о предвестниках инсульта, главными из которых назвал повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови. Также он включил в список вредные привычки — курение и алкоголь. По его словам, предтечей инсульта может быть и приём ряда гормональных препаратов. Если появились предпосылки к удару, следует сделать УЗИ сонных артерий для определения наличия бляшки.