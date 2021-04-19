Мясников развенчал мифы о магнитных бурях

https://static.news.ru/photo/6bfb8660-a150-11eb-a9d9-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/NASA - http://sec.gsfc.nasa.gov/popscise.jpg,

Александр Мясников считает, что на самочувствие человека больше влияют не магнитные бури, а нездоровый образ жизни. Связывать влияние магнитных бурь с состоянием здоровья могу только физики и биофизики, считает теледоктор.

Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури, — это непрофессионально. Люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на бога, паразитов или на магнитное возмущение. Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато всё что угодно, кроме себя самого, — поделился мнением специалист в беседе с URA.RU.

Мясников добавил, что магнитные бури — всего лишь «бытовая версия» оправдания плохого самочувствия, которое — результат нездорового образа жизни.

В то же время, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачёв придерживается совершенно противоположной точки зрения. Ближайшая магнитная буря ожидается 13 и 14 мая. По прогнозам специалиста, она будет слабой и вряд ли особо повлияет на здоровье людей.

По словам Богачёва, «увидеть» влияние магнитных бурь можно по технике, включённой в розетку. Что касается человека, то его нельзя измерить приборами, чтобы дать оценку воздействия.

Однако есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущённая магнитосфера Земли. Медицинские исследования показывают два пути влияния переменного магнитного поля: на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови. Однако если организм здоров, никакого влияния он не получит. Если уже есть проблемы, то фактор бурь добавит неприятностей, — считает эксперт.

Как сообщалось ранее, такое явление, как магнитные бури, происходящие из-за вспышек на Солнце, часто сказывается на состоянии здоровья метеочувствительных россиян. Причём недомогание из-за этого могут почувствовать даже дети. Как пояснил NEWS.ru врач-педиатр Григорий Шеянов, неприятные симптомы проявляются не у всех юных жителей Земли.