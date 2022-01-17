Мясников рассказал, в каких случаях нужно пить пять чашек кофе в день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе для здоровья. В своём Instagram он написал, что несколько чашек кофе помогают при болезнях печени и сердечных недугах, и опроверг слухи, что напиток повышает давление у гипертоников, при условии, что человек пьёт его не впервые.

Доказано, что кофе (разумеется, речь идёт о натуральном, а не о растворимом кофе) полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3–5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы, — написал он.

Мясников отметил, что регулярное употреблeние этого напитка снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных cердечных приступов и аритмии. У больного гипертонией кофе не вызывает дaльнейшего повышения давления при условии, что человек пьёт его не впервые, уточнил медик.

Ранее Мясников рассказал о вреде для мужского здоровья чрезмерного употребления молочных продуктов. По его словам, мужчинам в день можно употреблять не более 300 мл напитка.

Ранее Мясников заявил, что самый действенный способ избежать похмелья — не доводить себя до него. Он напомнил, что похмельный синдром связан со снижением уровня алкоголя в крови и может представлять серьёзную опасность, особенно для пожилых людей и лиц из группы риска.