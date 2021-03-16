Мясников рассказал Соловьёву, почему западные политики боятся AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/fc5e0220-86e6-11eb-9137-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любая вакцина в мире имеет побочные эффекты, даже если это один тяжёлый случай на миллион прививок — он существует. Поэтому информация, которая тиражируется СМИ об AstraZeneca о рисках тромбозов, может и не иметь отношения к препарату.

Политики и журналисты ухватились за сугубо медицинские вещи и делают из них вещи с далеко идущими последствиями, они отражаются на здоровье людей и здоровье нации, — подчеркнул врач и телеведущий Александр Мясников в передаче Владимира Соловьёва.

Он отметил, что существует, например, вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ), которая также среди побочек имеет тромбоз. Но это касается людей с предрасположенностью к заболеванию. Более того, смерти пары десятков пациентов после прививки AstraZeneca от тромбозов могут не иметь к препарату никакого отношения, они могли произойти «именно после, а не из-за [вакцины]».

Мясников также объяснил, почему европейские страны начали массово приостанавливать прививочную кампанию, несмотря на то, что врачи отрицают причинно-следственную связь между вакциной и смертями.

Я понимаю политиков, которые боятся и приостанавливают вакцинацию. Им потом скажут: ну вот вы не приостановили, и вот что сделали. Вообще многие политики в мире сейчас оглядываются на то, что кто-то что-то скажет, — отметил доктор.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцина шведско-британского производства AstraZeneca может не только влиять на образование тромбов, но и вызывать кровотечение. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.