Мясников рассказал, сколько необходимо пить воды

https://static.news.ru/photo/fcdc1c0c-a143-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov/facebook.com

Человек в среднем в сутки потребляет около 1200 миллилитров воды вместе с пищей без напитков. При этом организм при средней температуре воздуха выделяет около 1600 миллилитров жидкости.

Как сообщил российский врач и телеведущий Александр Мясников, разницу в 400-500 миллилитров человек обязан восполнять за счёт напитков: воды, чая, вина и прочих.

Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! — написал он в Instagram.

Он объяснил, что все жидкости, которые попадают в организм свыше нормы — выводят почки. Однако некоторые люди могут наблюдать у себя отёки — так происходит при нарушении функции почек.

Мясников призвал игнорировать советы «знатоков», и доверять своей̆ жажде. Но советует не переусердствовать с солью, которая подстёгивает жажду. Тогда организм сам выйдет на индивидуальный̆ и правильный̆ уровень потребления воды.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор Мясников посоветовал ограничить больным гипертонией потребление воды и соли.