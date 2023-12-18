Мясников рассказал, сколько может длиться пневмония Мясников: улучшение состояния после пневмонии происходит через 3-5 дней лечения

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Улучшение самочувствия после пневмонии должно происходить через три — пять дней от начала лечения, а ритм сердцебиения и гипотония восстановятся спустя два дня, написал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, через две недели после начала лечения пройдут кашель и усталость.

Сколько, собственно, должна длиться пневмония при обычных раскладах? Субъективное улучшение самочувствия — через 3-5 дней от начала лечения; сердцебиение и гипотония — через 2 дня; одышка, повышенная температура — через 3 дня; кашель, усталость — через 14 дней; нормализация рентгенологической картины — через 30 дней, — объяснил Мясников.

Доктор подчеркнул, что речь идет о внебольничной пневмонии, которой заболели вне стен медицинских учреждений. У находящихся в больнице пациентов, как отметил Мясников, более агрессивные возбудители. Он также добавил, что на рентгене пневмония будет видна еще месяц, даже если симптомы болезни полностью ушли.

Врач-терапевт Маргарита Пятаева ранее рассказала, что распознать микоплазменную пневмонию, более известную как «китайская» пневмония, можно по характерным симптомам: сухому кашлю и высокой температуре. При этом, по словам специалиста, обычно болезнь протекает легко.