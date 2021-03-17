Мясников рассказал об опасности весны

https://static.news.ru/photo/d749d380-875c-11eb-b5ee-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько важных советов, помогающих сохранить здоровье весной.

Время не только таяния снегов, журчания ручейков и пения птиц, но и всплеска ОРЗ перед летними «каникулами», — написал он в Instagram.

Мясников написал, что приходящее тепло обманчиво, а растущий световой день побуждает людей больше общаться и легче одеваться. Но, по его мнению, люди не готовы к этому.

Мы выходим из долгой зимы с лишним весом, гиподинамией, что традиционно ведёт к весеннему всплеску ОРЗ, — считает врач.

Мясников призвал помнить об этом, соблюдать социальную дистанцию и принимать интерферон-гамма в каплях в нос. Свой пост он сопроводил фотографией, на которой стоит рядом с большой фигурой обезьяны и копирует позу животного.

Как писал NEWS.ru, Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач столичной клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.