Мясников рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что приём нитроглицерина при инфаркте опасен и может убить человека.
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Из-за приема нитроглицерина у больного может упасть давление, что впоследствии может привести к смерти человека, — рассказал врач.
Ранее Мясников развенчал некоторые мифы, связанные со здоровьем. Он заявил, что привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца, а при подозрении на инфаркт не следует быстро и сильно кашлять. По словам Мясникова, реальную опасность при работе сердца представляют такие факторы, как высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.