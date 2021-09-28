Мясников рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что приём нитроглицерина при инфаркте опасен и может убить человека.

Он уточнил , что после приступа из препаратов, которые разжижают кровь, больному можно дать лишь аспирин. При инфаркте пациенту нужно немедленно вызвать скорую помощь и во время ожидания врачей посадить или положить больного в удобное положение.

Из-за приема нитроглицерина у больного может упасть давление, что впоследствии может привести к смерти человека, — рассказал врач.

Ранее Мясников развенчал некоторые мифы, связанные со здоровьем. Он заявил, что привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу сердца, а при подозрении на инфаркт не следует быстро и сильно кашлять. По словам Мясникова, реальную опасность при работе сердца представляют такие факторы, как высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.