Мясников рассказал об опасности COVID-19 для беременных

Иммунитет у беременных женщин снижается, из-за чего коронавирусная инфекция может у них протекать в тяжёлой форме, рассказал в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.

Поначалу мы думали, что беременность не является условием, отягощающим ковид, но всё-таки беременность — это когда снижается иммунитет и инфекция может протекать тяжело, — отметил медик.

По его мнению, беременным рекомендовано привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Разрешение Минздрава РФ вакцинироваться беременным от COVID-19 является логичным решением, добавил Мясников.

Никаких предпосылок, что это (вакцинация от коронавируса. — NEWS.ru) может как-то негативно влиять на беременность, нет. Более того, беременным уже делали прививки от ковида во многих странах даже до того, как получили официальное разрешение о прививании беременных, — резюмировал медик.

Накануне Министерство здравоохранения разрешило вводить вакцину «Спутник V» беременным женщинам. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Такое заявление он сделал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По его словам, разрешение было дано на основании полученных результатов доклинических испытаний и накопленных сведений о безопасности и эффективности.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что привитые вакциной «Спутник V» гарантированно защищены от коронавируса на протяжении полугода. В Минздраве РФ полагают, что во время роста заболеваемости COVID-19 ревакцинацию необходимо проходить через шесть месяцев, а в спокойной ситуации достаточно прививаться один раз в год.