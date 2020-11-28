Мясников рассказал об очень вредной распространённой привычке

https://static.news.ru/photo/46865df4-3226-11eb-8b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Привычка ковырять чем бы то ни было в ушах является небезопасной для здоровья. Такие действия могут привести к шумам, головной боли и образованию серной пробки. Об этом в разговоре с журналистами рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Врач подчеркнул, что в ушах никогда ковыряться нельзя. По его словам, из-за этой привычки сера утрамбовывается. В результате может образоваться серная пробка.

Из-за этого могут появиться шумы в ушах и головная боль. Чтобы решить проблему, придётся обратиться к врачу, — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что сера защищает очень тонкую и легко повреждаемую барабанную перепонку — орган слуха.

Как ранее передавал NEWS.ru, употребление продуктов, богатых витамином D, способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, что к числу таких продуктов относятся печень трески, яйца, селёдка и молоко.