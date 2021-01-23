Мясников рассказал об настоящем мнении Запада о «Спутнике V»

Профессиональное сообщество на Западе никогда не говорит ничего плохого о российской вакцине «Спутник V», об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
На страницах научных журналов нет ни одного негативного отзыва,
В «войне вакцин», о которой так много говорят, он винит западную прессу. Именно журналисты «очерняют одну вакцину, а другую превозносят».
Обвинения в адрес «Спутника V» врач назвал безосновательными. Также он считает, что Запад первый начал поносить российский препарат и Россия была вынуждена приводить контраргументы.
Поливать грязью друг друга из-за вакцин — это последнее дело, дело политиков, — подчеркнул Мясников, отметив, что пропаганда мешает медицине.
Он отметил важность вакцинации, по крайней мере, людей из группы риска.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности за последние 10 месяцев почти на 10%. По словам Мясникова, у него всегда была тройка по арифметике, однако он всё же подсчитал и получил другие цифры.