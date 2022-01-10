Мясников рассказал об источнике новых штаммов COVID-19
Доктор Мясников: новые штаммы COVID-19 возникают после заражения больных с иммунодефицитом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:09, 11 января 2022
Фото: Россия 1/youtube.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новые штаммы коронавируса появляются из-за заражения больных с иммунодефицитом. В организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И «омикрон» так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся, — уверен врач.
Он считает, что таких людей следует прививать «тремя дозами и больше».
Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело, — подчеркнул Мясников.
Он пояснил, что чаще прививать больных с иммунодефицитом надо из-за того, что у них сравнительно низкий эффект вакцинации.
Ранее стало известно, что Александр Мясников раскритиковал антиковидные меры, внедрённые в ряде стран, которые в итоге приводят к тому, что работать практически некому. Он напомнил, что ранее говорил о том, что мутации вируса приведут к большей заразности и одновременно меньшей смертности. Тактику надо менять, сокращая время карантина для лиц с положительными тестами, считает он.