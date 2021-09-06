Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте

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Симптомы, характерные только для коронавирусной инфекции и не встречающиеся при других ОРВИ, в мире пока не выявлены. Об этом в беседе с РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что чаще всего заразившиеся коронавирусом жалуются на температуру (78% заболевших) и кашель (57%). У 15–40% заболевших фиксируются симптомы общей интоксикации — боли в мышцах и суставах, головная боль...