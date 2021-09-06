16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте

05:28, 07 сентября 2021
Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте Александр Мясников Фото: Россия 1/youtube.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об опасности продукта, который может стать причиной развития рака толстого кишечника. Таковым является красное мясо при его чрезмерном употреблении, отметил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон, — перечислил врач.

Он уточнил, что чёрный список должны пополнить свинина, говядина и баранина.

Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами, — пояснил Мясников.

Другими факторами риска рака кишечника он назвал наследственность и язвенный колит.

Ранее стало известно, что частое употребление некоторых продуктов может привести к раку. Доктор Александр Мясников перечислил пять из них. Он рассказал, что «белые» продукты вызывают ожирение, которое из-за высокого уровня инсулина в крови может перейти в диабет. А он, в свою очередь, провоцирует рак. Онкологическим болезням диабетики подвержены в восемь раз чаще остальных людей, отметил врач.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео