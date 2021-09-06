Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:28, 07 сентября 2021
Александр МясниковФото: Россия 1/youtube.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил об опасности продукта, который может стать причиной развития рака толстого кишечника. Таковым является красное мясо при его чрезмерном употреблении, отметил медик в эфире телеканала «Россия 1».
Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон, — перечислил врач.
Он уточнил, что чёрный список должны пополнить свинина, говядина и баранина.
Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами, — пояснил Мясников.
Другими факторами риска рака кишечника он назвал наследственность и язвенный колит.
Ранее стало известно, что частое употребление некоторых продуктов может привести к раку. Доктор Александр Мясников перечислил пять из них. Он рассказал, что «белые» продукты вызывают ожирение, которое из-за высокого уровня инсулина в крови может перейти в диабет. А он, в свою очередь, провоцирует рак. Онкологическим болезням диабетики подвержены в восемь раз чаще остальных людей, отметил врач.