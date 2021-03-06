Мясников рассказал о своей болезни и дал совет россиянам

https://static.news.ru/photo/af145598-7e92-11eb-ba3b-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: vk.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что заболел опоясывающим герпесом, и посоветовал россиянам «не уподобляться ему» и вовремя делать все необходимые прививки.

Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. <...> Да тут ещё какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер! — написал врач на своей странице в Instagram.

Мясников добавил, что ему не сразу удалось распознать болезнь, так как, считая себя «тридцатилетним», он полагал, что просто потянул мышцу во время тренировки. Он обратился к подписчикам в возрасте с советом не уподобляться ему в этом и вовремя вакцинироваться — от пневмококка, гриппа, герпеса зостер, столбняка, гепатита Б и коронавируса. Врач также поблагодарил всех за беспокойство и заявил, что у него «разговор» с заболеванием будет коротким.

Как сообщал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку.