Мясников рассказал о симптомах «омикрона», требующих вызова врача
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:54, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова — это одышка в покое или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38,3 и пульс постоянно ниже 94. При этом он добавил, что новым «омикроном»-штаммом «так или иначе заразится большинство жителей страны».
Мы, как правило, не обращаемся к врачу с ОРЗ и правильно делаем, легкая вирусная инфекция проходит сама. Как и 90 процентов случаев COVID-19 предыдущих штаммом, и тем более «омикрон», — объяснил Мясников.
Также врач посоветовал не принимать антибиотики, кроверазжижающие препараты и стериодные гормоны.
Эти препараты назначаются только врачом строго индивидуально по специальным узким показаниям, — отметил он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 67 регионах, большая часть заболевания приходится на «дельта»-штамм. Кроме того, 1682 случая заражения приходится на «омикрон»-штамм, его выявили в 42 субъектах. Наиболее активно он распространяется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.