Мясников рассказал о симптомах «омикрона», требующих вызова врача

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Люди часто портят первое свидание своим поведением, поскольку переоценивают значимость этого мероприятия. Нужно вести себя естественно и быть собой, заявила психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с NEWS.ru. Секс на первом свидании допустим и хорош тем, что часто люди думают, что видят свою вторую половину первый и последний раз, поэтому полностью раскрепощаются в постели и убирают все барьеры, добавила сексолог.

Нужно снизить значимость первого свидания, не нужно показывать себя с какой-то стороны и пытаться понравиться. Это большая проблема всех людей, которые потом анализируют своё поведение, думают, что неправильно и по-дурацки...