Мясников рассказал о самом опасном в теле жире

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в какой части тела человека находится самый опасный жир. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Телезрительница предположила, что речь может идти об области сердца, но Мясников поправил её.
На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно, — отметил врач.
Он добавил, что худшим сценарием ожирения является тот, когда у человека выпирает живот.
Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведёт к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее, — подчеркнул Мясников.
Ранее стало известно, что жаропонижающий анальгетик, которым является парацетамол, при определённых условиях может быть опасен для здоровья. Об этом заявил Александр Мясников. Он отметил, что лекарство нельзя принимать при сочетании с алкоголем и при похмелье. Парацетамол усиливает нагрузку на печень, поэтому не исключается её токсическое поражение.
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