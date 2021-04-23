Мясников рассказал о самом опасном в теле жире

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Влияние коронавируса на развитие рака изучено в недостаточной мере, учёным понадобится несколько лет, чтобы провести необходимые исследования. Об этом журналистам рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин, комментируя сообщения о том, что переболевший COVID британец излечился от рака.

Эти люди — исключение. У них просто, скорее всего, имеются особенности иммунной системы. Например, тот же цитокиновый шторм — то есть переактивация иммунной системы — мог заодно смахнуть и опухоль....