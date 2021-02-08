Мясников рассказал о «подозрительном» симптоме рака поджелудочной железы

Один из трёх классических признаков рака поджелудочной железы можно назвать подозрительным. Об этом заявил теледоктор Александр Мясников.
В эфире телеканала «Россия-1» он их
Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека, — отметил врач.
Он также назвал косвенные симптомы подобного рака — возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.
Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии, — подчеркнул Мясников.
Он добавил, что до 20% случаев рака поджелудочной железы объясняются наследственностью. При этом доказанным фактором риска онкологии врач считает курение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников назвал опасный побочный эффект, который несут сосудосуживающие капли в нос. Врач предупредил, что любые препараты от насморка можно капать в нос не более трёх-пяти дней, иначе можно «посадить» сердце. Капли в нос, большинство которых являются сосудосуживающими, могут спровоцировать тахикардию, пояснил врач.