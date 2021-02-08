Мясников рассказал о «подозрительном» симптоме рака поджелудочной железы

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Теледоктор Александр Мясников назвал опасный побочный эффект, который несут сосудосуживающие капли в нос. Врач предупредил, что любые препараты от насморка можно капать в нос не более трёх-пяти дней, иначе можно «посадить» сердце.

Капли в нос, большинство которых являются сосудосуживающими, могут спровоцировать тахикардию. Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию, — пояснил главврач столичной...