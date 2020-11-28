Мясников рассказал о первом тревожном признаке гипертонии

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Первым признаком гипертонии у мужчин являются проблемы с эрекцией. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Комментируя в эфире телеканала «Россия 1» вопрос телезрительницы, пожаловавшейся на то, что её муж не хочет обращаться к врачу, несмотря на повышенное давление, медик заявил, что при нелеченой гипертонии у мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция.

Если у вас неконтролируемое давление, то первое, что у вас перестанет работать — это вот этот наш любимый орган, — сказал Мясников.

Врач добавил, что проблемы с давлением в сочетании с лишним весом и курением могут стать причиной инфаркта.

В апреле 2020 года учёные из Лёвенского католического университета в Бельгии сообщили, что у мужчин с импотенцией риск смерти на 51% выше, чем у тех, кто не страдает от эректильной дисфункции. Исследователи проанализировали состояние здоровья 1913 пациентов пяти европейских медицинских центров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что употребление продуктов, богатых витамином D, способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что к числу таких продуктов относятся печень трески, яйца, селёдка и молоко.