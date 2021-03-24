Мясников рассказал о неудачном опыте похудения

https://static.news.ru/photo/53f29ff2-8c94-11eb-915c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Диеты и усиленные физические нагрузки не во всех случаях помогают сбросить лишний вес. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В качестве примера эксперт привёл собственный неудачный опыт похудения. По словам Мясникова, он всегда старался «держать вес» и десятилетиями тот оставался достаточно стабильным. Однако, когда вес всё же достиг отметки в 88 с половиной килограммов, врач решил похудеть.

Мясников бегал, подтягивался и придерживался диеты, потребляя в день не более 1,2 тысячи калорий. При этом достиг обратного эффекта — за десять дней набрал около 1 кг и стал весить 89 с половиной килограммов.

Я сильно поздоровел, — отметил он, рассказывая о попытке сбросить вес в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Мясников добавил, что после всех тренировок и голодания поел перед сном пельмени и на утро весы показали минус полкило. Он предположил, что его организм, получив такую пищу, перестал накапливать энергию и решил отдать её.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-геронтолог Юрий Конев назвал возраст, после достижения которого следует отказаться от попыток похудеть. По его словам, таким рубежом является 60 лет. После этой отметки похудение может навредить организму и привести к ухудшению здоровья.