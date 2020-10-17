Мясников рассказал о необычных причинах хронического кашля

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Хронический кашель не всегда может быть связан с заболеваниями дыхательной системы. Об этом заявил теледоктор Александр Мясников.

Человек может испытывать постоянный кашель из-за рефлюкса, когда солёная кислота выбрасывается из желудка в пищевод.

В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Хронический кашель также может возникать из-за болезней сердца. Скопление жидкостей в перикарде — сердечная сумка, в которой находится сердце — воздействует на рецепторы, что вызывает кашель. Подкашливание может появиться из-за бронхоспазма. Его причиной становятся хронические и аллергические воспаления ушей или гайморовых пазух.

Доктор рекомендовал меньше нервничать, поддерживать в помещении влажность воздуха не менее 60%, а также проходить ежегодную диспансеризацию.

Ранее Мясников призвал россиян не откладывать свою жизнь на «потом» и жить, ни в чём себе не отказывая. Теледоктор пришёл к такому выводу после рассматривания дорогих вещей в шкафу, которые он ни разу не надевал.

NEWS.ru писал, что Мясников считает криолиполиз и липосакцию бесполезными для похудения процедурами.