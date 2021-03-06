Мясников рассказал, о каких серьёзных болезнях говорят усики у женщин

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Телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких серьёзных проблемах со здоровьем говорит растительность на лице у женщин. По словам врача, это может говорить о гормональном сбое.

Такие сбои могут привести к возникновению рака яичников или надпочечников. Тем не менее чаще это говорит о поликистозе яичников. Это заболевание сопровождается нерегулярными менструациями и трудностями с наступлением беременности. Помимо этого, оно несёт угрозы здоровью сердечной мышцы и может грозить онкологией. Также такой диагноз подразумевает повышение уровня холестерина в организме и сахара.

Это определённые эндокринные нарушения, дисбаланс гормонов, потому что у женщин в крови вырабатывается тестостерон в десять раз меньше, чем у мужчин, но он есть! А вот если у тебя избыток тестостерона, надо разобраться, почему его много, почему андрогены взяли верх над эстрогенами? — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1»

Если такая ситуация возникла, то лучше всего обратиться к грамотным специалистам. В решении первопричины возникновения растительности на лице помогут гинеколог, эндокринолог или врач общей практики.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему мужчины чаще заболевают COVID-19, чем женщины. Оказалось, что у последних меньше рецепторов, с помощью которых коронавирус попадает в клетку.