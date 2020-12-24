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Мясников рассказал о фатальных ошибках при лечении коронавируса на дому

09:44, 24 декабря 2020 63
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При лечении коронавируса на дому граждане допускают множество фатальных ошибок. О них в разговоре с журналистами рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Врач подчеркнул, что протоколы лечения инфекции регулярно обновляются. Однако ошибки продолжаются, приводя порой к непоправимым последствиям. Следовательно, они происходят не только из-за незнания медицинской стороны вопроса. Так, к примеру, многие используют «Гидроксихлорохин» и «Азитромицин». Уже доказано, что эти препараты неэффективны в борьбе с COVID-19, сказал Мясников.

Также в лечении коронавируса больному не помогут противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Их доктор назвал «пустышкой». Кроме того, не следует пытаться вылечиться при помощи «Дексаметазона», кроверазжижающих препаратов и гормонов — их стоит использовать только в клинике. В домашних условиях эти средства могут причинить вред здоровью. Вся надежда, подчеркнул доктор, сейчас возлагается на вакцинацию.

В то же время доктор отметил, что многие всё ещё не понимают разницу между коронавирусом и коронавирусной пневмонией.

Одна болезнь — это коронавирусное ОРЗ, и вторая болезнь — это коронавирусная пневмония. И не надо лечить ОРЗ как пневмонию, потому что тогда ты прогноз человека резко ухудшаешь, потому что побочные явления могут быть просто ужасающие всего этого лечения. Пневмонию, тяжёлую, в госпиталях — это другое дело, — цитирует телеведущего телеканал «Царьград».

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Мясников рассказал о главных ошибках, допущенных в 2020 году в связи с распространением COVID-19.

Первой ошибкой стало то, что предупреждения о возможном приближении пандемии были проигнорированы во всём мире. Как напоминает Мясников, ведущие инфекционисты и эпидемиологи говорили об этом на протяжении как минимум пяти последних лет.

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