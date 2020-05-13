Мясников рассказал о дальнейшем развитии коронавируса

https://static.news.ru/photo/b53be31e-950e-11ea-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач московской городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников заявил, что после пандемии коронавирус никуда не денется. Он либо станет одним из вирусов, вызывающих ОРЗ, либо будет вызывать повторные волны заболеваний.

Коронавирус никуда не уйдёт. Думали, что исчезнет, когда не знали, что он передаётся в бессимптомный период. Мы блокировали людей с симптомами, а они к тому времени уже перезаражали энное количество человек вокруг, — рассказал KP.ru Мясников.

Он предположил, что после пандемии последует вторая волна заболевания, меньше первой. Волны будут идти каждый год, и благодаря этому сформируется «перекрёстный иммунитет».

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников раскритиковал сообщения сторонников теорий заговора о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавирусной инфекции. Он назвал такую информацию ложью и опроверг сведения, что заразившихся COVID-19 якобы продают на органы.