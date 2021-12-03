Мясников рассказал, кому может навредить витамин А

Приём витамина А может серьёзно навредить здоровью некоторых категорий граждан, вплоть до развития онкологии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он также посоветовал вместо витаминов в таблетках отдавать предпочтение овощам и фруктам.

Врач пояснил, что витамин А может быть опасен для курильщиков и беременных женщин. У первых повышается риск развития рака лёгких, и это доказано в ходе научных экспериментов.

Что касается беременных женщин, то чрезмерное потребление ими витамина А может привести к уродству плода. Избыток витамина в организме будущей матери возможен при пользовании кремом с ретинолом, который врачи назначают при проблемах с кожей.

Крем помогает, но потом там проблема — нельзя несколько лет беременеть, — предупредил Мясников.

Специалист добавил, что вместо витаминов в таблетках лучше употреблять содержащие их овощи и фрукты. Концентрация витаминов в них ниже, но они попадают в организм естественным путём и усваиваются лучше, чем синтетические.

Ранее Мясников предостерёг россиян от злоупотребления мочегонными чаями. По его словам, употребление таких напитков чревато потерей электролитов, что способно привести к деминерализации и обезвоживанию организма.