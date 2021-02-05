Мясников рассказал, какое лекарство нужно исключить из домашней аптечки

https://static.news.ru/photo/1d309c7e-686a-11eb-9025-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам исключить из аптечки «таблетки под язык» для резкого снижения давления.

У вас поднялось давление, и вам все говорят: «Возьмите под язык то-то и то-то». Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берёте, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист объяснил, что инфаркт может наступить из-за резкого снижения давления, при этом во всём мире такие таблетки запрещены для самостоятельного применения, поскольку приводят к большому количеству инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

Ранее Мясников рассказал о факторах, которые повышают риск развития болезни Паркинсона. По его словам, недуг может развиться из-за травм головного мозга, из-за недостатка витамина D, который восполняется во время пребывания на солнце, и мигрени. Ещё одним фактором Мясников назвал высокий уровень образования. Также риск развития болезни увеличивается из-за проживания в отдалённой сельской местности, из-за употребления молока и родниковой воды, из-за лишнего веса и недостатка мышечной массы в детстве.

Как писал NEWS.ru, Мясников назвал образование тромбов неочевидным признаком рака. Он напомнил, что при тромбозе человеку нужно пройти полное обследование, чтобы медики могли определить причину его возникновения.