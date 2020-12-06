Мясников рассказал, какие продукты ускоряют старение

https://static.news.ru/photo/8e60bf32-37d2-11eb-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, влияющие на скорость старения.

По его словам, в основной рацион необходимо включать овощи, фрукты, варёное мясо, рыбу и кисломолочные продукты. При этом время от времени можно съедать «неполезную» еду.

Он уточнил, что вся пища, содержащая избыточное количество сахара, соли и «неправильных жиров» приводит к ускорению процесса старения. Аналогичный эффект вызывает переедание и избыток калорий.

В пример врач привёл селёдку, которая очень полезна для организма, однако из-за того что чаще всего её готовят в маринаде, она содержит слишком много соли и в одном кусочке может находиться суточная доля натрия.

Это не полезные свойства селёдки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селёдки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся, — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что также к ускоряющим старение продуктам относятся пережаренное мясо и колбасные изделия. Он напомнил, что в 2015 году ВОЗ признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, в которых содержаться канцерогены.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что продукты с высоким содержанием сахара, трансжиров и усилителей вкуса провоцируют сначала кратковременное улучшение настроения, а после — его резкий спад.