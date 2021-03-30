Мясников рассказал, какая именно головная боль указывает на онкологию

https://static.news.ru/photo/88514d22-9147-11eb-ab0b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, о чём могут говорить разные виды головной боли. По его словам, головная боль в затылке — довольно частая жалоба и её причинами могут быть неправильный прикус, обезболивающие препараты, а также опухоли головного мозга.

Артрит височно-челюстного сустава встречается у миллионов людей во всём мире. Это серьёзная и распространённая проблема, но только единицы стоматологов знают, о чём идёт речь, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Также, по его словам, одной из причин болей в затылке может быть неврологическая боль — она начинается внезапно, локализуется в затылочной части головы, приступ может продолжаться несколько часов и приводить к ограничению подвижности.

Приём более 15 обезболивающих таблеток в месяц тоже может стать причиной головной боли. Но чаще всего, в 80% случаев, у людей бывает головная боль напряжения. Её причина — в переутомлении мышц и повышенном внутричерепном давлении. Такая боль, по мнению врача, «нарабатывается годами» и возникает, например, если долго сидеть и, склонив голову, смотреть в экран телефона или читать лёжа. Мясников посоветовал в этом случае делать специальные упражнения для шейного отдела позвоночника, гулять на свежем воздухе и заниматься лёгкой гимнастикой.

Доктор подчеркнул, что особое внимание стоит уделить тупой точечной боли в затылке, так как она может быть симптомом онкологического заболевания. По его словам, в процессе роста опухоль может давить на мозг, вызывая его разрушение. Он посоветовал в этом случае незамедлительно посетить врача.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Мясников перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей. 20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием, порядка 40% опухолей вызываются курением. Инфекционные заболевания ответственны за 20% случаев, указал Мясников.

Медик привёл в пример рак шейки матки, который часто возникает из-за вируса папилломы. Мясников также отметил, что причиной рака печени может стать гепатит Б. Врач призвал телезрителей не забывать о связи инфекционных и онкологических заболеваний и при необходимости восполнять пробелы в знаниях медицинской тематики.