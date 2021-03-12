Поменьше думать: Мясников рассказал, как пережить весну

https://static.news.ru/photo/3fb29606-8338-11eb-a36d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы легче пережить весну 2021 года, россиянам нужно поменьше рефлексировать о прошлом и будущем. Эмоциональные перегрузки негативно сказываются на здоровье, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В условиях сложной политической, экономической и эпидемической обстановки крайне важно не забывать об этом.

Не брать ничего в голову. Не думать о прошлом, не переживать о будущем, — цитирует Мясникова URA.RU.

Чтобы сохранить не только ментальное, но и физическое здоровье, теледоктор рекомендовал не делать гадости другим людям, побольше двигаться, а главное не переедать и обратить внимание на здоровый образ жизни.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников объяснил рост смертности во время пандемии коронавируса. По его словам, в условиях тяжёлой эпидемической ситуации врачи направили все силы на лечение пациентов с инфекцией. Но в то же время люди с другими заболеваниями из-за этого не смогли своевременно получить медицинскую помощь.