Мясников рассказал, как не заразиться разрушающей мозг инфекцией
Доктор Мясников: защититься от разрушающих мозг инфекций можно прививкой от пневмококка
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:17, 14 февраля 2022
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об опасности пневмококка, менингококка и гемофильной палочки, которые ежегодно уносят миллионы человеческих жизней. По его словам, защитить от разрушающих мозг инфекций могут прививки.
Помимо COVID-19 от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции — пневмококковый сепсис, например. <...> Поэтому это очень важно, — отметил медик.
В связи с этим, по словам Мясникова, вакцинацию от пневмококка обязательно должны делать дети, люди старше 60, пациенты с хроническими болезнями, а также те, у кого нет селезёнки.