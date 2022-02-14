Мясников рассказал, как не заразиться разрушающей мозг инфекцией

Андропауза, или дефицит тестостерона, у мужчин характеризуется снижением количества и качества половых актов, а также понижением либидо, считает андролог Евгений Греков. Помимо этого, представители сильного пола начинают «дряхлеть», так как снижается их сила, пишет Pravda.Ru.

Андропауза, или дефицит тестостерона, у мужчин характеризуется снижением количества и качества половых актов, а также понижением либидо, считает андролог Евгений Греков. Помимо этого, представители сильного пола начинают «дряхлеть», так как...