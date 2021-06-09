Мясников рассказал, как избежать тяжёлой формы COVID-19

https://static.news.ru/photo/049c5110-c929-11eb-9c10-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале заявил, что снизить риск развития и даже избежать тяжёлой формы коронавируса можно. По его словам, для этого необходимо вакцинироваться и вести здоровый образ жизни.

В отличие от многих болезней КОВИД (и его тяжёлое течение) можно предотвратить. Да, сегодня можно, — написал медик.

Он также рассказал, что коронавирус пришёл навсегда, поэтому следует «научиться сосуществовать» с ним и быть готовым к новым волнам.

Мясников добавил, что активный образ жизни, снижение веса, избавление от вредных привычек также способствуют снижению рисков протекания коронавируса в тяжёлой форме. Он подчеркнул, что прививаться нужно не только от COVID-19, но и от гриппа, столбняка, гепатита и других болезней.

Ранее врач высказался против принудительной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что пока нет такой вакцины, которая бы прошла официально все масштабные клинические испытания. По словам Мясникова, ждать такой препарат можно годы, но обществу необходимо возвращаться к норме. Поэтому он поддерживает идею введения ограничений для тех, кто не сделал прививку.