Мясников рассказал, чем опасны резкие скачки давления

Александр Мясников назвал резкие скачки давления опасным сигналом и поводом заняться своим здоровьем. Теледоктор в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, что врачи наблюдают такое состояние в начале болезни и называют её «неустойчивая лабильная гипертония».

Когда ещё барорецепторы и рецепторы почек не привыкли к такому или иному уровню давления, который они будут принимать как постоянно нормальный или ложнонормальный, — рассказал врач.

В этом случае необходимо обращать внимание, что у человека в разном положении — стоя или лёжа — может быть разное давление.

Может быть лёжа или сидя у человека давление 220 на 120, он встанет — у него будет 120 на 70, — отметил специалист.

Такие перепады характерны для людей с варикозным расширением вен, диабетиков и пожилых. И измерять давление в таких случаях надо в разных позициях.

Лабильная начальная степень гипертонии — это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может уже и думать о таблетках, — советует медик.

Лекарства в этом случае следует принимать только под наблюдением врача, так как ситуация является «достаточно тонкой».

Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников заявил, что появление учащённого сердцебиения и одышки после перенесённой вирусной инфекции может свидетельствовать о развитии миокардита. По его словам, этот недуг провоцируют коронавирус, грипп, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.