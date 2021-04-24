Мясников рассказал, чем грозит полный отказ от алкоголя

https://static.news.ru/photo/cdf1a8fc-a567-11eb-b761-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полный отказ от алкоголя может спровоцировать инфаркт. Такое мнение высказал теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач пояснил, что имеет в виду малые дозы алкоголя, который могут сыграть положительную роль в самочувствии человека.

А знаете, что ещё официально входит в факторы риска для инфаркта? <...> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя, — сказал специалист.

К малым дозам алкоголя врач отнёс эквивалент 19 граммов этилового спирта. Это примерно 300 грамм пива, 150 грамм вина или 40 грамм крепких напитков.

Другими факторами риска, вызывающими инфаркт, могут быть курение, нарушение уровня холестерина, наследственность и другие. Чаще всего подвержены инфаркту мужчины после 45 лет и женщины после 50 лет.

Как сообщалось ранее, доктор Мясников посоветовал ограничить больным гипертонией потребление воды и соли. Также Александр Мясников посоветовал гипертоникам снизить потребление соли до двух граммов в сутки.