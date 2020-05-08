Мясников рассказал, чем грозит нарушение распорядка дня

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что во время самоизоляции у россиян сбился распорядок дня, что приведёт к волне заболеваний.
По его словам, после того как некоторые люди перестали заниматься спортом, ложиться спать вовремя и следить за своим питанием, проявятся проблемы с ожирением и диабетом, гипертонией и психическими заболеваниями, а также болезнями, связанными с алкоголем. Об этом Мясников
Он отметил, что гормоны в организме человека вырабатываются согласно внутренним биологическим часам — циркадным ритмам, а главным из них является режим сна. Врач не советует вставать очень поздно или очень рано, главное — каждый день просыпаться в определённое время. Также в одно время лучше всего и принимать пищу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц. Он уточнил, что большинство россиян переносят заболевание в лёгкой форме и лечатся дома.
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