Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга

https://static.news.ru/photo/6c065540-ec60-11ea-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач Александр Мясников подтвердил, что частое использование гаджетов может повлиять на развитие новообразований в головном мозге.

По словам эксперта, в сотовых телефонах есть слабочастотное излучение. Из-за него у маленьких детей может развиться доброкачественная опухоль.

Сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками, — подчеркнул специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что развитие рака из-за использования смартфонов исключено, так как в них встроено множество безопасных функций. Исследования, доказывающие обратное, устарели пятнадцать лет назад.

Как ранее писал NEWS.ru, пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что проводить большую часть времени сидя со смартфоном или планшетом в руках вредно в целом, но также эта привычка приводит к изменению овала лица.