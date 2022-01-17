Мясников раскрыл главый секрет защиты от диабета

Правильное питание и физические нагрузки являются главными факторами профилактики риска развития диабета. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. И ничто вам этого не заменит, — сказал врач.

Он подчеркнул,что помочь может только сочетание двух указанных факторов.

Причем если вы не будете ничего делать, а только правильно питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе, — подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что при стабильном весе в случае отсутствия физнагрузок риск возникновения диабета возрастает.

Мясников также посоветовал контролировать сон, поскольку он представляется дополнительным фактором риска: диабет может провоцировать как пересыпание, так и недосып. Кроме того, необходимо медленно пережёвывать пищу, отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D.

Ранее Александр Мясников рассказал, в каких случаях нужно пить пять чашек кофе в день.