Мясников раскрыл главый секрет защиты от диабета

Доктор Мясников: для профилактики диабета надо правильно питаться и иметь физнагрузки
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:27, 18 января 2022
Александр МясниковФото: drmyasnikov/facebook.com
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Правильное питание и физические нагрузки являются главными факторами профилактики риска развития диабета. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. И ничто вам этого не заменит, — сказал врач.
Он подчеркнул,что помочь может только сочетание двух указанных факторов.
Причем если вы не будете ничего делать, а только правильно питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе, — подчеркнул Мясников.
Врач отметил, что при стабильном весе в случае отсутствия физнагрузок риск возникновения диабета возрастает.
Мясников также посоветовал контролировать сон, поскольку он представляется дополнительным фактором риска: диабет может провоцировать как пересыпание, так и недосып. Кроме того, необходимо медленно пережёвывать пищу, отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D.
Ранее Александр Мясников рассказал, в каких случаях нужно пить пять чашек кофе в день.