Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации

https://static.news.ru/photo/381edb48-a9b7-11eb-9c1c-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия отстаёт от других стран по уровню вакцинации. Из-за несознательности граждан в этом вопросе стране грозят новые волны COVID-19. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в своём Telegram-канале.

Он привёл данные, согласно которым в России количество привитого от коронавируса населения составляет 4,9%. По этому показателю её опережают основные страны Европы, США, Израиль и Бразилия.

При этом по уровню смертности от COVID-19 за неделю РФ опережает эти страны, уступая только Бразилии и Венгрии.

Понятно уже, что если всё пустить на сознательность населения, то рывка вперёд уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю, — отметил Мясников.

Он предупредил, что новые волны коронавируса уже близко, и в качестве примера привёл Индию.

Мясников подчеркнул, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Мясников высказался за принудительную вакцинацию россиян от COVID-19. Он назвал позором ситуацию, при которой страна является лидером по продаже вакцины, а её граждане не прививаются. Врач добавил, что россияне сами пожалеют о промедлении, когда «вспыхнет, как в Индии».