Мясников прокомментировал «парад глупости о прививках» пошловатым анекдотом

Российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о глупых и непрофессиональных советах россиянам, связанных с вакцинацией от коронавируса. В своём Telegram-канале он посетовал, что эти сомнительные рекомендации идут как от медиков, так и от должностных лиц.

Больше всего теледоктора возмутило выступление замглавы Минздрава Саратовской области Дениса Грайфера, который посоветовал отказаться от секса, как одного из видов тяжёлой физической активности.

Не принимать алкоголь, не заниматься сексом, не мочить место укола три дня, принимать кроверазжижающие препараты, не курить, не заниматься физическими нагрузками. <...> Секс тут причём?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет! — сказал врач.

Единственное, с чем он согласен, это с тем, что алкоголем действительно злоупотреблять не следует. К совету о курении он отнёсся с сомнением, отметив, что оно скорее имеет отсроченные, долговременные последствия, но на вакцинацию сиюминутно не влияет.

В остальном Мясников обругал чиновников и медиков, которые своими словами «льют воду на мельницу антивакцинаторов», потому что многие россияне и так до сих пор колеблются, ставить ли препарат, а тут им ещё и глупые советы раздают о том, что выпить бокал вина нельзя, сексом заняться нельзя и прочие.

В связи с этим он рассказал пошловатый советский анекдот, который, по его мнению, отлично иллюстрирует сегодняшнюю ситуацию.

Партсобрание, председатель спрашивает кандидата в партию:

— Иванов, если Партия прикажет, курить бросишь?

— Брошу!

— А пить?

— И пить брошу!

— Ну, а скажет Партия, с бабами прекрати, прекратишь?!

— С бабами... Ну прикажет — прекращу!

— А жизнь за Партию отдашь?!

— Конечно! Кому такая жизнь нужна?!

Ранее Мясников развеял популярный миф о женском здоровье. Специалист рассказал, что на самом деле представительницам прекрасного пола силовые упражнения не только не запрещены, но и показаны для профилактики остеопороза.