Мясников призвал россиян попотеть ради здоровья

Для профилактики прогрессирующей гипертонии россиянам следует хотя бы один раз в течение дня попотеть. Около 40% людей в мире страдают от гипертонии или повышенного кровяного давления. Эти заболевания приводят к инфаркту, инсульту, нефросклерозу, почечной недостаточности или даже слепоте. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».

Чтобы избежать этих неприятных последствий, нужно тренировать сердечно-сосудистую систему, в частности, выполнять аэробные физические упражнения. Делать их нужно минимум пять раз в неделю не меньше 40 минут. Главным критерием качества упражнений должно быть потоотделение.

Каждый человек должен хотя бы один раз вспотеть в течение дня, тогда у него гипертонии не будет такой злой, прогрессирующей и угрозы для сердечной болезни снизятся, — резюмировал Мясников.

Ранее он объяснил, почему от коронавируса лучше лечиться дома: в больницах повышается риск появления опасных мутаций различных заболеваний.