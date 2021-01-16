Мясников привал не сравнивать российские и зарубежные вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/bcc50e8e-595e-11eb-a44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что новости о последствиях прививок зарубежными препаратами в США и других странах негативно влияют на вакцинацию в России, и призвал россиян не обращать внимания на эти сообщения.

Он возмутился тем, что сведения о негативных последствиях вакцинации препаратом Pfizer появляются в лентах новостей чуть ли не каждый день.

Вы для кого это пишете? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надёжная, — цитирует Мясникова «ПолитЭксперт».

Он подчеркнул, что СМИ такими новостями только увеличивают число противников вакцинации в России. При этом он обратился к россиянам с призывом не экстраполировать сообщения о зарубежных вакцинах на российские препараты.

Ранее NEWS.ru писал, что с 18 января в России стартует массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».